NBA》誰是籃網一哥？他領底薪貢獻度高居全隊第一

林書豪本季報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊本季在林書豪、羅素（D'Angelo Russell）2名後場大將相繼倒下後，24歲年輕控衛汀維迪（Spencer Dinwiddie）把握住機會，打出生涯最佳表現，不但成功扛下先發控衛重任，未來甚至有望成為籃網的中流砥柱。

汀維迪的籃球之路走的並不順遂，2014年他在選秀會上被活塞以第36順位選中，開季卻被下放至發展聯盟，遲遲等不到上場機會，2季下來只在活塞隊出賽46場，平均上場時間13.3分鐘，只有4.4分、2.7助攻的表現。

2016年他原本獲得公牛隊的青睞，季前簽約加盟，不料開季公牛又將他釋出，後來才被因重建戰力不足的籃網隊給網羅。

上季汀維迪獲得總教練亞特金森（Kenny Atkinson）的重用，出賽59場平均上場22.6分鐘，拿下場均7.3分、3.1助攻的表現，本季更是把握林書豪開季報銷的機會，成功扛下球隊先發控衛重任，出賽42場繳出平均13.4分、6.4助攻的成績單，其得分高居全隊第2高，助攻排在球隊首位，幫助籃網打出17勝26敗戰績，仍有機會為季後賽一搏。

而本季，汀維迪的勝利貢獻值高達3.7為全隊最高，意即有他上場籃網勝算較高，但他的薪水卻與身手不符正比，去年籃網慧眼相中他，開出3年的底薪合約被接受，因此汀維迪今年只有150萬美元的年薪，身價遠不及克拉布（Allen Crabbe）、莫茲戈夫（Timofey Mozgov）、卡羅（DeMarre Carroll）、林書豪等動輒上千萬的球員。

汀維迪的合約將到下一季才會結束，因此籃網若要與他談續約最快也得等到明年，不過籃網媒體《Nets Daily》已開始擔憂屆時籃網是否還有薪資空間留人，畢竟林書豪仍在籃網合約中，因此明年籃網將如何在後場取捨勢必受到關注。

汀維迪顯然成為籃網新的後場指揮官。（歐新社）