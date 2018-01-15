NBA》尼克遭鵜鶘逆轉 波辛傑斯一句話提振士氣

尼克一哥波辛傑斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今遭鵜鶘在延長賽上演逆轉秀，一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）雖砍下全隊最高25分，不過末節得分掛蛋、延長賽3投僅1中，為尼克種下敗因。對此波辛傑斯以《神鬼奇航》中名言回應，「平靜的海練不出高明的水手。」

「太多太多這樣的比賽了。」波辛傑斯表示，「這非常痛苦，我們需要在比賽尾端做得更好，對手打了很多很好的配合，這讓我想到一句話：『平靜的海練不出高明的水手。』我們應該保持積極，努力從失敗中爬起來。」

「你會想投進每顆艱難的球。」波辛傑斯說，賽季初期他打得很自由，一切看似順利，不過緊接著他面臨各種不同的防守加壓，大家將注意力放在他身上，但他必須維持得分效率。波辛傑斯認為，「我應該讓比賽自然進行，而非對自己施壓得分。」

「這並非球隊主要問題，最重要的是贏球，如果我能有正確發揮，不管我得15或20分，我們都能拿下比賽。比起強迫自己分，更好的是為球隊爭取進攻機會，我還在學習，我學到很多。」波辛傑斯說。

此外本場比賽波辛傑斯上場44分鐘，繳出25分6籃板5抄截的成績，也是近五年第一位能得到至少25分5籃板5抄截的球員，上一位為騎士隊史密斯（J.R. Smith），當初他得到27分6籃板5抄截。