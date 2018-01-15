NBA》7人得分上雙 溜馬客場痛宰太陽

歐拉迪波。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今做客太陽的比賽，靠著全隊共有11人有得分紀錄，其中7人得分上雙，帶領溜馬以120：97痛宰太陽。

首節溜馬靠著一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）與波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的三分球，帶領球隊在首節末段打出一波10：0的攻勢，一口氣建立雙位數領先。進入第二節溜馬T.楊恩（Thaddeus Young）連續得分帶領球隊打出10：2的攻勢，半場打完溜馬以64：44遙遙領先。

進入下半場溜馬手感依然火燙，D.柯利森（Darren Collison）連續跳投命中讓溜馬領先分數來到30分，進入末節溜馬主力都沒有再上場，終場溜馬以120：97痛宰太陽。

溜馬全隊共有11人有得分紀錄，其中7人得分上雙，D.柯利森拿下全隊最高19分3籃板，歐拉迪波17分5籃板4抄截，喬瑟夫（Cory Joseph）16分6助攻，波丹諾維奇14分，T.楊恩10分4籃板，Al.傑佛森（Al Jefferson）10分7籃板。

太陽一哥布克（Devin Booker）拿下10分5籃板7助攻，J.傑克森（Josh Jackson）21分6籃板3助攻，T.錢德勒（Tyson Chandler）在本場比賽抓到生涯第10000個籃板，此役貢獻9分14籃板。

T.錢德勒。（法新社）