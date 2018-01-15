電競》被拿來跟「殺人犯」類比 HKE總管嗆告「華固奧之松」

HKA選手竟然連找個住宿環境都這麼難。（取自HKA臉書）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕日前香港電競俱樂部HKEsports在官方臉書專頁重批台北南港管理大廈「華固奧之松」在與其簽約後反悔拒HKA選手入住，更訂定具歧視意味條例，讓老闆鐘培生氣得要提告。HKA戰隊管理者林柏浩昨（14）日在個人臉書加碼爆料，表示管委會面對他們表示大家都是「人生父母樣的孩子」，還反斥「殺人犯也是人家父母養」，依舊反對搬入，讓林柏浩在文末嗆聲：「業界都知道我們香港電競從未打輸過一場官司」。

HKA戰隊管理者林柏浩在臉書爆料「華固奧之松」惡劣行徑。（取自林柏浩臉書）

林柏浩表示，14日是個漫長的一天，招開無數次的管理會溝通協調都不太大效果是因為民眾已經在開會前就關閉溝通管道，變成單一強烈要求不能入住，他總結四項主要原因：戰隊成員搬入讓對方家長們不知道如何跟家裡小孩交代、希望該社區只有一家子不要有非家庭的人入住、白天上班很辛苦下班後不想面對不認識的人讓他們壓力很大、房子是辛苦賺來的擔心戰隊入住會影響房價。

對於以上四點，林柏浩認為根本是「強辯」，加上要求入住選手簽下違反人權有害於中華民國憲法保障的人身自由條約、要求選手配合的行徑令人髮指。

林柏浩還說，當已入住戶民眾指責與懷疑他們人員及合法性，他回應大家都是「人生父母樣的孩子」，沒想到對方卻回應「殺人犯也是人家父母養」，更斥責林柏浩等人只是小孩子，依舊拒絕入住。

這些如此荒謬的言論，著實讓林柏浩大開眼界，也嗆聲「厚顏無恥」並對台灣社會病態感到相當遺憾，HKA半年前才代表台港澳賽區出征《英雄聯盟》世界賽，沒想到竟然連找個宿舍都會被民眾強烈打壓，顯得相當諷刺。

文末，林柏浩指出，雖然不敢說香港電競是什麼名門正派，但若公司員工受到不平等又有害人權的事情，「業界都知道我們香港電競從未打輸過一場官司」。