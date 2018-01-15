NBA》打臉球爸！湖人高層推特力挺華頓

湖人主帥華頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人先前苦吞9連敗，戰績持續在低檔徘徊，「球爸」拉瓦波爾直指總教練華頓不會帶兵，不過湖人總裁珍妮巴斯（Jeanie Buss）與球隊總裁魔術強森（Magic Johnson），今天在推特上出聲力挺華頓，間接打臉「球爸」。

湖人之前主場9連敗追平隊史主場連敗難堪紀錄，愛兒心切的「球爸」雖然遠在立陶宛，還是對華頓砲轟隆隆，湖人子弟兵雖力挺教頭，不過高層卻一遍靜悄悄，一度還傳出華頓主帥飯碗不保，湖人將找來前灰熊總仔費茲戴爾（David Fizdale）取代他。

不過，上役擊敗獨行俠後，湖人卻打出一波四連勝，目前以15勝27敗戰績排西部第12，湖人隊總裁珍妮巴斯昨日貼出一張與華頓和總經理佩林卡（Rob Pelinka）用餐的照片，並在標籤寫下「#InLukeWeTrust（我們相信華頓）」大力相挺。

湖人總裁珍妮巴斯（中），上傳與主帥華頓（右）與總經理佩林卡（左）用餐合影。（取自珍妮巴斯推特）

而魔術強森（Magic Johnson）在湖人前役擊敗獨行俠後，也發推特寫下：「華頓帶領湖人打出開季以來最佳表現！」

魔術強森也發推力讚華頓帶兵能力。（取自魔術強森推特）