澳網》爆冷！大威一戰淘汰 威廉絲姐妹20年首度無緣次輪

去年澳網亞軍大威廉絲今年大爆冷門，首輪一戰出局。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕當世界排名第5遇上78名，大威廉絲（Venus Williams）卻在澳網首輪就踢到鐵板！力求在澳網爭取失利金盃的她，慘遭瑞士20歲女將班希琪（Belinda Bencic）6：3、7：5直落二，一戰爆冷出局。

37歲的大威，去年澳網不敵妹妹小威廉絲，卻是相繼8年再度打進大滿貫決賽，接著也在溫網拿下亞軍，穩定表現讓她世界排名爬回第5。

這次從女單5號種子出發，大威在抵達墨爾本前缺乏時間調整，上週才在雪梨國際賽十六強淘汰，澳網首輪更一路落後，吞下敗仗，也創下自1997年以來，首次威廉絲姐妹在大滿貫賽事次輪前淘汰的罕見紀錄。

20歲瑞士小將班希琪擊敗大威廉絲，喜形於色。（路透）

2012年僅15歲的班希琪首次在盧森堡公開賽亮相，第一次參加WTA級別會內賽，遇上的對手就是大威，當時班希琪首輪遭淘汰，如今兩人再度交手，結局完全不同，走出傷勢又爆冷打敗強敵，她難掩喜悅，「老實說一開始看到籤表出來覺得運氣不好，但第一輪取勝又能掌握自己的節奏，感覺不賴。當我還是個小女孩，看轉播時不曾想過有一天會和她們（威廉絲姐妹）打球。受傷的5個月來並不好受，我很開心還能打球，輸贏就不去想太多。」