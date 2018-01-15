NBA》越操越強！灰狼先發五虎得分都達雙位數 輕取拓荒者奪5連勝

湯斯攻下全隊最高36分，灰狼痛宰拓荒者。（USA TODAY）

〔記者林岳甫／綜合報導〕灰狼先發五將是聯盟最操組合，本季他們場均上陣時間都逾33分鐘，今日即便大幅領先對手拓荒者，先發五虎仍打了多半時間，得分通通達雙位數，灰狼以120：103擊敗拓荒者，贏得5連勝，僅落後西部老三馬刺半場勝差。

灰狼主控提格（Jeff Teague）、J.巴特勒（Jimmy Butler）、A.威金斯（Andrew Wiggins）、吉布森（Taj Gibson）及湯斯（Karl-Anthony Towns）場均上場時間都逾33分鐘，擺明就是靠先發打天下。

今日面對拓荒者，先發僅提格、吉布森上陣未達30分鐘，湯斯上場36分14秒，繳出20分、11籃板；J.巴特勒34分08秒，奪全場最高24分；A.威金斯31分01秒，貢獻17分；提格28分37秒，進帳22分、8助攻；吉布森上場28分38秒，繳出12分、5籃板，至於定位為第六人的J.克勞佛德（Jamal Crawford）挹注10分。

拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）14投7中，包括2顆三分球，攻下21分、6籃板與8助攻；麥考倫（CJ McCollum）15投7中，包括3顆三分球，進帳18分；板凳出發的康諾頓（Pat Connaughton）投進4顆三分球，攻下18分，其餘人手得分都個位數，黯然在客場吞下近期3連敗。

里拉德。（美聯社）