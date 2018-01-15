中職》中信兄弟4棄將 富邦悍將1年全簽

中信兄弟前球員林煜清（左）、張正偉（中）、陳鴻文（右）參與富邦悍將集訓。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕沸沸揚揚傳了快2個月的富邦悍將吸收蔣智賢等4位前中信兄弟球員，隨著今天林煜清、張正偉、陳鴻文3人向春訓報到，始終不願證實的球團終於宣布，以1年合約簽下蔣智賢等4人，還在澳洲打球的蔣智賢預計月底報到。

富邦領隊蔡承儒指出，球團有向檢調單位查證，確定4人都沒涉及「不好的事」，加上教練團認為4人符合戰力需求，決定給他們1個機會，4人都先觀察1年，根據協議不會公布合約內容，確定月薪高於激勵獎金。

「至於其他傳聞，即使是不實指控，我們也跟球員講，就當作是個警惕，中職球員的言行，大家都會用放大鏡去看，這是無法改變的事實，未來要多加謹慎，來到這邊就是新的開始，就鼓勵他們往前看，專注在打球就好」蔡承儒說。

蔡承儒表示，去年只要主力球員受傷，打線就會出現斷層或貧打的狀況，蔣智賢、張正偉加入後可以避免這些問題，至於先發打線如何應該安排，就由總教練葉君璋去傷腦筋，球團希望蔣智賢可以盡快返台加入春訓。

葉君璋強調，單純看球場上的表現，4人都是能幫助球隊的好球員，早在他們被釋出時就有網羅的念頭，對於角色定位也有初步想法，「花花守右外野，如果林哲瑄有狀況也能補中間，蔣智賢以一、三壘或指定打擊為主，林煜清比較明確是中繼，陳鴻文剛回台灣，還要再跟他討論」。

富邦悍將春訓開訓，領隊蔡承儒。（記者黃志源攝）

