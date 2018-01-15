LOL》R社耕耘美國體育名校 將供NCAA「Big Ten」50萬鎂獎學金

R社本月11日宣布與美國NCAA最有影響力的聯盟「Big Ten」簽署一份兩年內含提供獎學金的合約。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕《英雄聯盟》營運八年依舊屹立不搖，遊戲開發商Riot Games更將向下紮根到美國傳統體育競技名校。據了解，R社本月11日宣布與美國NCAA最有影響力的聯盟「Big Ten」簽署一份兩年合約，將提供參加其與BTN（Big Ten Network）聯合舉辦《英雄聯盟》BTN賽季的14所大學代表隊各35000元、總計49萬美元的獎學金。

據《ESPN》報導，BTN賽季是由Riot Games與BTN聯合舉辦，去年有12支隊伍採三戰兩勝的循環賽制角逐冠軍，今年「Big Ten」所有的14支隊伍都將參賽，去年未組隊報名的賓州州立大學與內布拉斯加大學也加入戰局，最頂尖的八支隊伍將進入季後賽，今年賽季將自一月底開打，季後賽將於三月底展開。

BTN行銷副總裁Erin Harvego指出：「經歷過去兩年的學習，我們開始了解電競的大環境，是時候讓我們更進一步，自2016年4月舉辦的首次活動開始，Riot Games一直都是很好的合作夥伴，讓我們BTN在大學電競處於領先位置。」

「Big Ten」14所名校包括：俄亥俄州立大學、 西北大學、密西根大學、威斯康辛大學、伊利諾大學、普渡大學、賓州州立大學 、明尼蘇達大學、密西根州立大學、馬里蘭大學、印第安納大學、愛荷華大學、羅格斯大學和內布拉斯加大學。