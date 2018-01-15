澳網》頭冒黑人問號？一根香蕉讓她吞警告（影音）

范德維琪（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕澳洲網球公開賽首日不斷傳來「美國失望」的消息，女單大威廉絲、去年美國冠軍史黛芬絲都中箭落馬，另一位美國悍將范德維琪則在比賽中因為抱怨香蕉沒送來，遭主審警告延誤比賽，美國媒體形容，這應該是史上最詭異的判決了。

范德維琪今天面對匈牙利巴波絲，首盤搶七輸掉，接著要打第二盤，主審見她遲遲不上場，她坐在位置說：「我在等我的香蕉。」主審請她快點上陣，她又接著抱怨說，場地準備不周，「我不能感到不舒服嗎？」隨後她拿到香蕉，但也收到一次延誤比賽的警告。

第二盤時，范德維琪一次回球失誤，她氣得摔拍，面對巴波絲嘴巴又念念有詞，主審判定她有不符合運動道德舉動，判罰一次失分，終場這位大會第10種子，以6：7、2：6，首輪止步。