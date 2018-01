澳網》頭冒黑人問號？一根香蕉讓她吞警告（影音）

范德維琪(路透)

〔記者卓佳萍/綜合報導〕澳洲網球公開賽首日不斷傳來「美國失望」的消息,女單大威廉絲、去年美國冠軍史黛芬絲都中箭落馬,另一位美國悍將范德維琪則在比賽中因為抱怨香蕉沒送來,遭主審警告延誤比賽,美國媒體形容,這應該是史上最詭異的判決了。

范德維琪今天面對匈牙利巴波絲,首盤搶七輸掉,接著要打第二盤,主審見她遲遲不上場,她坐在位置說:「我在等我的香蕉。」主審請她快點上陣,她又接著抱怨說,場地準備不周,「我不能感到不舒服嗎?」隨後她拿到香蕉,但也收到一次延誤比賽的警告。

第二盤時,范德維琪一次回球失誤,她氣得摔拍,面對巴波絲嘴巴又念念有詞,主審判定她有不符合運動道德舉動,判罰一次失分,終場這位大會第10種子,以6:7、2:6,首輪止步。

