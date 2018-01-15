NBA》客場征戰有夠累！吉諾比利私相授受獨特秘訣

馬刺老將吉諾比利寶刀未老。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕從本月16號開始，馬刺進行客場三連戰，雖然他們本季主場戰績是亮眼的19勝2負，但客場戰績僅為10勝13負，且自去年12月4日以來，馬刺最近13場客場就輸了8場。不過，陣中40歲老將吉諾比利（Manu Ginobili）在採訪時則表示，希望自己能維持在客場出戰的樂觀心態並也能感染隊友。

NBA聯盟本季已經有採取措施為球隊在賽程上減壓，但馬刺本季的賽程難度似乎並沒能減輕。從去年12月21號開始，馬刺已經三次遇上客場三連戰，一次是在東岸，一次在西岸，這次則又是要回到東岸。

吉諾比利越老似乎越強，近期連續兩場得分攻破20大關，對上太陽時，他更在19分鐘就砍下21分，成為NBA歷史上第一人。

吉諾比利越老越猛。（資料照，今日美國）

而吉諾比利很早就知道，要連續在客場出戰的難度很高。

「因為環境不同，球季中的某些時刻要到客場比賽是很艱難的事。」吉諾比利說，「但我們沒法改變賽程安排，所以最好的做法應該是以樂觀的心態去接受這一切，我覺得這對我們是有好處的。」

馬刺隊正面臨11場比賽9個客場的遠征中，但是吉諾比利對此卻沒有絲毫抱怨，他也希望隊友們能學習他這一點。

「抱怨是沒有任何幫助的！」吉諾比利說，「一昧的抱怨甚至會起反作用，會讓你的心態變差，進而影響你的身體狀態。我始終相信，不管面對什麼事情，你要能抱持著良好的心態，這些事就會變得容易許多。」