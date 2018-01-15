中職》60主場都在新莊 富邦悍將今年要「全富武莊」

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將今年把60場主場賽事都放在認養的新莊棒球場，並以「全富武莊」為主軸，希望票房能成長15％到20％。

富邦去年主場平均觀眾4493人，比義大犀牛2016年場均4280人成長約5％，領隊蔡承儒感謝球迷讓票房正成長，礙於戰績不佳與巡迴主場，票房並未達到原本場均5000人的目標。

蔡承儒指出，今年60場主場都在新莊，球團也斥資整修或增建相關設施，目標是成長15％到20％，開季後會結合新北的屬地元素，主軸是「全富武莊」，希望做到像Lamigo桃猿一樣的「全猿主場」。

主要的改變有：球場有美食街與主題餐廳，一壘側有家庭用餐區，一、三壘熱區座椅全部換新，廁所全部整修，商品旗鑑店3月下旬開幕，客隊加油區移到左外野；至於票價，富邦全力衝週末假日票房，平日門票降為350元，比去年便宜50元。

至於富邦今年的轉播權，蔡承儒透露，目前有兩家業者在談，已經進入最後階段，還沒100％確定不給緯來，一旦敲定就會公布。據了解，富邦集團的凱擘大寬頻可望接下主場轉播，但緯來有優先續約權。

富邦悍將領隊蔡承儒要「全富武莊」。（記者黃志源攝）

富邦悍將領隊蔡承儒要「全富武莊」。（記者黃志源攝）

富邦悍將今天春訓開訓，今年主打「全富武莊」。（記者黃志源攝）

富邦悍將領隊蔡承儒要「全富武莊」。（記者黃志源攝）