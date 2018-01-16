MLB》終生紅雀人！ 鐵捕莫里納計畫2020年季後退休

莫里納打算再打3年就退休。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）今喊出退休預告，打算走完剩下的3年合約，2020年球季結束後就高掛球鞋，受訪時表示身體狀況良好，揚言要在退休前再拿三座世界大賽冠軍。

「再打三年，就這樣。」莫里納直截了當回應，35歲的他即將迎接生涯第15個大聯盟球季，準備履行去年4月續簽的3年6000萬美元（約新台幣17.7億）合約，有望將整個職涯都奉獻給紅雀。儘管未來進駐名人堂希望濃厚、又預告打算在3年後退休，但莫里納新球季可不打算因此鬆懈，「感謝老天，我的身體感覺很棒，一點問題也沒有，希望接下來三年能繼續保持。」莫里納說。

大聯盟官網認為，莫里納馳騁沙場至今戰功輝煌，手握2枚世界大賽冠軍界，8度獲得明星賽殊榮，連8年獨霸國聯金手套獎，同時他也是聯盟耐操硬漢代表，近9年有8次單季蹲捕超過128場，被問到隨著退休開始倒數，除了個人目標外，是否還有其他想達成的紀錄，莫里納說：「我已經等不及要在10月或11月高舉世界大賽冠軍盃，我要再拿3座冠軍！」

紅雀隊上年資僅次莫里納的老將先發韋恩萊特（Adam Wainwright），也將邁入現有合約的最後一年，受訪時表示會等到今年球季結束後再思索未來，韋恩萊特與莫里納與同隊12年，搭檔出賽次數為隊史之最。

莫里納與韋恩萊特。（資料照，美聯社）