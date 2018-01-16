MLB》季中加盟成最夯板凳 國民2年約續留肯德瑞克

國民2年約留用肯德瑞克。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕去年撿到寶的國民出手留人！美媒報導國民端出2年700萬美元（約新台幣2.06億）合約，留下季中加盟後表現出色的老將工具人肯德瑞克（Howie Kendrick），球團目前尚未證實消息，得等體檢過關才會拍板定案。

34歲的肯德瑞克去年7月從費城人轉戰國民，加盟後52場比賽打擊三圍.293/.343/.494貢獻8轟，成為國民隊上最佳板凳右打，並協助分擔二壘與外野守備工作，表現出色獲國民青睞決定留用，預期將與左打亞當斯（Matt Adams）擔任最強板凳搭檔。

大聯盟官網分析，若肯德瑞克能繼續繳出優質表現，新任總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）會找到方法讓他在打線上有所發揮，由於國民二壘手墨菲（Daniel Murphy）季後膝蓋開刀，目前還不確定是否能趕上開幕戰，屆時若肯德瑞克表現不俗，國民就不用急著讓墨菲趕進度歸隊。

國民總管瑞佐（Mike Rizzo）對於續留肯德瑞克感到相當開心，受訪時表示自己非常喜歡肯德瑞克，樂見他為隊上年輕球員帶來的一切，「他有出色的球技，不僅在打線上很有貢獻，在隊上有很有一番作為！」瑞佐說。