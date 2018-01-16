NBA》差點搞砸21分領先！恩比德雙十領軍險勝暴龍

恩比德砍下34分11籃板。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上月底單週輸給暴龍2次的七六人，今天終於在主場討回顏面，儘管差點搞砸21領先優勢，靠著恩比德（Joel Embiid）「雙十」表現，轟下全場最高34分11籃板，西蒙斯（Ben Simmons）關鍵時刻連切帶罰，終場以117：111力退東部老二。

一開賽雙方你來我往，直到後半段七六人在瑞迪克（J.J. Redick）外線命中後，打出一波 7：0的小高潮，首節七六人8分領先。次節暴龍仍未能將分差縮小，半場結束七六人取得59：49領先。

易籃後，七六人手感不減，一度將比分擴大到21分，前三節有著18分領先優勢。決勝節暴龍替補D.萊特（Delon Wright）大爆發，一人獨拿15分，其中三分球4投全中，幫助暴龍追至1分差。不過關鍵時刻西蒙斯、薩里奇（Dario Saric）連拿5分，且西蒙斯兩罰俱中，最終七六人就以6分差贏球。

D.萊特板凳出發表現亮眼。（美聯社）

數據方面，七六人除恩比德外，以麥康諾（T.J. McConnell）18分6籃板8助攻最搶眼，瑞迪克拿下15分，西蒙斯12分。暴龍德羅森（DeMar DeRozan）繳24分5助攻全隊最高，萊特攻下20分，羅利進帳13分7助攻。

不過終場前6秒發生一段小插曲，西蒙斯與今天傷癒歸隊的羅利（Kyle Lowry）因爆發口角衝突，雙雙被驅逐出場，還互嗆賽後「走廊見」。