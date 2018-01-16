NBA》艾德瑞吉雙十無用 鷹群力退馬刺終結6連敗

2018/01/16 10:05

施洛德。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今在主場迎戰馬刺，儘管艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下25分11籃板，仍敵不過鷹群6人得分上雙、施洛德（Dennis Schroder）砍全場最高26分7助攻，終場以102：99力退馬刺，終結近期6連敗。

開賽馬刺打出18：4的攻勢，艾德瑞吉進帳9分，不過馬刺未能維持手感，6分鐘後只命中一球，被老鷹以17：2反超1分，首節打完馬刺小贏2分。次節兩隊狂轟三分陷入苦戰，半場結束馬刺48：44領先。

易籃後，老鷹隨即扳平比數，雙方一路緊咬，前三節打完老鷹追至1分差。決勝節老鷹伊利亞索瓦（Ersan Ilyasova）領軍打出一波8：0小高潮助隊4分領先，不過艾德瑞吉也跳出來連拿8分，倒數3分半鐘雙方以89分打平。

關鍵時刻馬刺命中率下滑，戴德蒙（Dewayne Dedmon）連投帶罰拿下3分，不過D.格林（Denny Green）外線得手雙方又剩1分差，接著施洛德再放進2分，最後10秒兩隊開啟罰球戰，讀秒階段馬刺外線失手，最終以3分差輸球。

數據方面，老鷹伊利亞索瓦繳出20分5籃板，戴德蒙、J.柯林斯（John Collins）分別進帳12分。馬刺安德森（Kyle Anderson）、米爾斯（Patty Mills）各拿下13分，D.格林11分。

艾德瑞吉繳雙十。（USA TODAY Sports）

相關關鍵字： NBA 亞特蘭大老鷹 聖安東尼奧馬刺

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