NBA》板凳合轟70分助陣 尼克剪籃網終止三連敗（影音）

Kristaps Porzingis scores a game-high 26 PTS, grabs 9 REB, and gets 2 BLK to lead the @NYKnicks to the victory!#Knicks pic.twitter.com/6NlpRRF4rB — NBA （@NBA） 2018年1月15日

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的尼克今作客鄰居籃網，「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）砍全場最高26分外帶9籃板領軍，板凳合轟70分全力護航，尼克末節飆分拉開差距，最終以119：104擊敗籃網終止三連敗低潮。

尼克今起展開客場七連戰，首戰造訪距自家主場僅半小時車程的籃網球場，許多尼克球迷都買票進場加油，觀眾席盛況讓波辛傑斯直言自己彷彿在主場比賽，感謝球迷帶給他們美好的球場氛圍。KP此役上陣27分鐘獲全場最高26分，另有9籃板2阻攻表現。

上役在主場花光19分領先、慘遭鵜鶘逆轉吞敗的尼克，此役對上籃網差點憾事重演，上半場趁對手命中率低迷取得領先、第三節一度領先14分的尼克，在該節尾聲被籃網急起直追只剩2分領先，拒絕再翻船的尼克在決勝節開打後連拿11分再度拉開比分，奠定勝基成功守成收下勝利。

此役尼克板凳火力滿擋，7位替補輪番上陣合轟70分，M.畢斯利（Michael Beasley）上場29分貢獻23分10籃板2阻攻最為亮眼，菜鳥尼利基納（Frank Ntilikina）繳10分10助攻7籃板。手感低迷的籃網此役團隊命中率僅3成68，卡羅（DeMarre Carroll）拿全隊最多22分另有8籃板3助攻，板凳雷佛特（Caris LeVert）挹注20分7籃板。

波辛傑斯對籃網獲26分9籃板。（美聯社）

波辛傑斯感謝球迷進場加油，直言像在自家主場比賽。（法新社）