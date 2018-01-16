NBA》加盟勇士積極理財 杜蘭特發願退休後要買球隊

杜蘭特退休後想當球隊老闆。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕繼「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之後，又一位聯盟頂級球星想在退休後轉行當老闆，美媒報導勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）已與多位球隊老闆及科技公司執行長會面請益，準備在球員生涯結束後砸錢買球隊，轉換跑道開啟職涯第二春。

《ESPN》報導指出，打從2016年轉戰勇士後，杜蘭特想擁有NBA球隊的渴望變得更加強烈，之所以把退休後買球隊當做目標，為的就是要以非裔美國人之姿、在聯盟管理階層爭得重要地位。目前全聯盟所有球隊老闆中，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）是唯一一位非裔美國人，由於喬丹擁有球鞋品牌做為重要收入來源，其地位並非其他球員可及，根據《富比世》估計，喬神身價高達13.9億美元，是史上最富有的運動員。

美媒認為，以杜蘭特目前球員年薪、加上品牌代言收入推算，就算在退休前讓年薪翻倍，想在退休後買下NBA球隊的目標幾乎不可能達成。然而，杜蘭特在加盟勇士後開始投資科技產業，出資協助新公司發展，若未來成果豐收，的確有可能讓事情出現轉機。

對於自己的理財投資規劃，杜蘭特表示想效仿企業家與執行長，盡可能讓財富增值，「我們在球場上拚命、能賺到的錢就那麼多，為何不試著讓金額增加呢？如果能有一筆大收入，何不讓它變得更多，企業家與執行長就是這麼做的，他們拿到賺錢契機、試著獲得更多的錢，他們獲得產品、然後試著發揚光大。」杜蘭特說，形容球員本身就是生意，不打籃球後可以試著發揮影響力，擁有更好的生活。

杜蘭特加盟勇士後積極投資。（資料照，法新社）