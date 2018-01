NBA》七六人裁麥卡度 端雙向合約簽火箭自由球員

傑克森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕據外媒報導,七六人將裁掉前鋒麥卡杜(James McAdoo),用雙向合約簽下火箭自由球員傑克森(Demetrius Jackson)。

去年夏天傑克森才和火箭簽下一份為期45天的雙向合約,當時消息指出,傑克森有望在保羅(Chris Paul)因傷缺陣的狀況下,與火箭簽下正式合約。不料日前火箭為在交易截止日前騰出一個球員名額,宣佈終止傑克森合約,改簽10天短約。

傑克森本季在火箭出賽12場,幾乎都是在垃圾時間上場,場均5.3分鐘得到0.7分0.9籃板。麥卡杜本季為七六人出賽3場,平均上場6分鐘,拿下2.7分0.7籃板的成績。

此外火箭發展聯盟、里奧格蘭德山谷毒蛇隊也在官方曬出這個好消息,恭喜傑克森與七六人簽下雙向合約。

Congratulations goes out to Demetrius Jackson who signed a 2-way contract with the @sixers! #FeelTheVenom #NBAGLeague pic.twitter.com/mByFcSjcry