NBA》七六人裁麥卡度 端雙向合約簽火箭自由球員

2018/01/16 10:41

傑克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕據外媒報導，七六人將裁掉前鋒麥卡杜（James McAdoo），用雙向合約簽下火箭自由球員傑克森（Demetrius Jackson）。

去年夏天傑克森才和火箭簽下一份為期45天的雙向合約，當時消息指出，傑克森有望在保羅（Chris Paul）因傷缺陣的狀況下，與火箭簽下正式合約。不料日前火箭為在交易截止日前騰出一個球員名額，宣佈終止傑克森合約，改簽10天短約。

傑克森本季在火箭出賽12場，幾乎都是在垃圾時間上場，場均5.3分鐘得到0.7分0.9籃板。麥卡杜本季為七六人出賽3場，平均上場6分鐘，拿下2.7分0.7籃板的成績。

此外火箭發展聯盟、里奧格蘭德山谷毒蛇隊也在官方曬出這個好消息，恭喜傑克森與七六人簽下雙向合約。

相關關鍵字： NBA 費城七六人 休士頓火箭

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