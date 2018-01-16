NBA》拉文回歸高效率飆分 公牛踏熄熱火七連勝（影音）

What a start @ZachLaVine has scored or assisted on 11 of the #Bulls first 13 points: pic.twitter.com/XhhjCoRf2S — Chicago Bulls （@chicagobulls） 2018年1月15日

〔體育中心／綜合報導〕公牛今在主場迎戰熱火，傷癒回歸的拉文（Zach LaVine）先發展現高效率貢獻18分，菜鳥馬卡南（Lauri Markkanen）只花41場達陣生涯100顆三分球為聯盟最快，終場公牛以119：111贏球收下三連勝，踢館失敗的熱火則中斷七連勝高潮。

上季弄斷左膝前十字韌帶提前報銷，季後被打包交易至公牛的拉文，上役主場對活塞迎接轉隊處女秀，上場19分鐘以五成命中率拿到14分，今於主場對熱火繼續先發，僅管上場時間仍被球隊嚴格管控，拉文再度展現高效率幫助球隊，出賽20分鐘貢獻18分5籃板5助攻2抄截，包括上半場結束前的大號三分球，出色表現大獲隊友好評。

拉文賽後表示自己有點疲憊，但感覺很棒，「時間過得很快，抬頭一看發現已經7分鐘過去了，但我試著在有限的20分鐘內做出最大貢獻，我覺得我做得挺不賴的。」拉文說。由於安全考量，總教練霍伊柏格（Fredrick Hoiberg）表示下一戰對勇士，仍將拉文的出賽時間限制在20分鐘內，之後會看狀況做調整、有可能增加。

先發的菜鳥馬卡南今上場30分鐘貢獻17分9籃板3助攻，外線6投3中達陣生涯里程碑，只花41場比賽就投進生涯第一百顆三分球為聯盟史上最快。J.哈勒戴（Justin Holiday）先發表現也十分搶眼，外線11投7中轟下全場最高25分，替補上陣的米洛提奇（Nikola Mirotic）此役18分全在第四節所得，助公牛保持領先贏得勝利。

客場出賽的熱火今出師不例，先發得分後衛T.強森（Tyler Johnson）在第三節扭傷左踝退場，X光結果未發現骨折，已排定明日MRI檢查，同為得分後衛的威特斯（Dion Waiters）已接受腳踝手術本季提前報銷。先發卓吉奇（Goran Dragic）獲全隊最多22分，板凳出發的歐利尼克（Kelly Olynyk）與艾靈頓（Wayne Ellington）合繳41分。

拉文傷癒回歸展現全能身手。（美聯社）

馬卡南只花41場達陣生涯100顆三分球，為聯盟史上最速。（USA TODAY Sports）