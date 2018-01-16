澳網》睽違兩年重回墨爾本 前球后莎娃直落二晉級

莎拉波娃。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕揮別禁藥與受傷陰霾的俄羅斯前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova），今天在澳網女單首輪以6：1、6：4，擊敗德國女將瑪莉亞（Tatjana Maria），晉級次輪。

開賽莎拉波娃壓著對手打，以6：1拿下首盤；第二盤雙方戰至3：3後，莎拉波娃連拿2局，雖然被對方追回1局，莎拉波娃用一記再見愛司球（Ace），以6：4拿下，直落二橫掃WTA女子單打排名41的瑪莉亞。

莎拉波娃過去曾在2008年奪得澳網女單冠軍，2007年、2012年，2015年則是拿到亞軍，2016年打進8強，但因在該年澳網賽前的藥檢中被驗出禁藥，遭到禁賽15個月，直到去年4月才復出。目前莎拉波娃在WTA女子單打排名為61。

莎拉波娃。（歐新社）

德國女將瑪莉亞。（路透）

另外，世界女單排名第4的捷克好手普利絲可娃（Karolina Pliskova），今以6：3、6：4，擊敗巴拉圭蘿伊格（Veronica Cepede Royg）；大會第8種子法國好手賈西雅（Caroline Garcia）以7：5、6：3，直落二擊敗維特赫夫特（Carina Witthoeft），皆晉級次輪。

英國好手孔塔（Johanna Konta）以6：3、6：1解決美國選手布倫格兒（Madison Brengle），德國名將柯珀（Angelique Kerber）以6：0、6：4擊敗同胞弗里達薩姆（Anna-Lena Friedsam），也都晉級第二輪。