NBA》柯瑞、杜蘭特率勇士打趴騎士 詹姆斯32分仍吞4連敗

柯瑞。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕連三年在NBA總冠軍戰爭霸的勇士、騎士，今日兩軍在克利夫蘭上演本季「雙士大戰」第二回合，勇士「萌神」柯瑞、杜蘭特攜手在第三節飆分，末節團隊改以多點開花攻勢，並迫使騎士火力大降，以118：108擊敗騎士，贏得3連勝，並賞給騎士4連敗。

勇士、騎士此仗推出完整陣容，勇士K.湯普森首節攻下13分，騎士詹姆斯也不遑多讓，拿到16分搭配洛夫10分進帳，助勇士首節取得37：35領先。勇士在第二節從未取得領先，且還在讀秒階段被魏德、J.格林連拿4分，衛冕軍以57：64落後結束上半場。

易籃後，勇士展現「第三節之王」氣勢，杜蘭特單節16分進帳，挹注11分的柯瑞，還在此節爆扣籃框，衛冕軍趁騎士逾2分鐘的得分乾旱期，趁勢搶回領先位置，最多握有6分優勢，而騎士靠著I.湯瑪斯最後3.1秒的拋投，以91：93進入末節。

柯瑞、杜蘭特在第四節休息時，騎士場上雖有詹姆斯、I.湯瑪斯卻陷入得分荒，且勇士又以多點開花攻勢，令他們防不勝防，騎士最多落後達14分，最終克城大軍無緣在自家主場取勝，吞本季第2次的4連敗。

柯瑞15投8中，包括三分球8投4中，貢獻23分、8助攻；杜蘭特16投9中，包括4顆三分球，攻下全場最高32分及8助攻；K.湯普森12投7中，包含三分球6投3中，拿到17分；D.格林繳出11分、9助攻與16籃板。

詹姆斯18投12中，拿到32分、8籃板、6助攻、4阻攻，卻也有8失誤；I.湯瑪斯上場時間為本季最長，他21投8中，三分球離譜7投1中，攻下19分；洛夫17分、魏德10分。

詹姆斯。（美聯社）

柯瑞。（法新社）

杜蘭特。（法新社）

I.湯瑪斯命中率欠佳。（美聯社）