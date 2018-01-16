NBA》遭驅逐仍繳「準大三元」 魏少率雷霆退國王

魏斯布魯克末節遭驅逐出場。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕雷霆今在自家主場迎戰國王，儘管「魏少」魏斯布魯克 （Russell Westbrook）末節2分51秒連吞兩支技術犯規遭驅逐出場，仍繳出「準大三元」19分16籃板9助攻，外加安東尼（Carmelo Anthony）20分火力支援，終場以95：88收下2連勝。

一開賽雷霆打得有些沉悶，不僅發生7次失誤，魏斯布魯克一人包辦5次，連罰球線也失準，首節國王小贏4分。次節國王在希爾（George Hill）2記外線的帶領下拉開差距，最多領先14分，不過「三巨頭」接連取分，以11：3的攻勢縮小分差，半場打完雷霆追至6分差。

易籃後，雷霆終於覺醒！魏斯布魯克上籃得手、喬治（Paul George）聯手安東尼飆進3記三分球，隨後亞當斯（Steven Adams）也加入得分行列，前三節打完雷霆77：68反超，讓國王單節只拿16分。

安東尼砍全隊最高20分。（美聯社）

決勝節中段，雷霆命中率下滑，國王在魏斯布魯克離場後，一度追至7分差，但雷霆始終保持5分以上的領先，最後國王外線失手，只得採取犯規戰術，雷霆以7分差獲勝。

數據方面，安東尼繳20分9籃板全隊最高，魏斯布魯克19分16籃板9助攻，喬治進帳18分，亞當斯13分。

國王替補希爾德（Buddy Hield）攻下16分最佳，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）拿下15分7籃板，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）獲得13分，法克斯（De'Aaron Fox）12分，希爾10分。