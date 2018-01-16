中職》不受張正偉加入影響 張建銘繼續享受棒球

富邦悍將外野手張建銘。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將外野手在張正偉加入後多達14人，總教練葉君璋已經準備把右外野交給他，讓其他人的發揮空間受到壓縮，老將張建銘的看法卻很正面，「趁現在繼續享受棒球，打到我不想打、不能打為止」。

張建銘指出，職棒本來就很競爭，他能做的就是想辦法保持健康，在教練團需要他的時候立刻能達成任務，「隨著年紀愈大，狀況就愈往下掉，這是不可避免的，我不可能永遠像年輕人佔著先發，現在就把該做的事做好」。

張建銘去年季後赴美自主訓練，是他職棒生涯頭一遭，他表示，國外訓練的其實量蠻多的，因為自己還想打、還能打，才更要想辦法更提升能力，「我們這種資深球員，用頭腦比體力重要，做事必須比年輕人更有效率」。

統一獅劉芙豪在開訓時宣布打完今年就退休，差不多同期的張建銘認為，每個人各有規劃，就祝福劉芙豪，他希望能打到不想打、不能打為止，「我同學王建民都還想投，我沒理由輸他」。

張建銘很清楚，球員終究有退休的一天，去年季後接受葉總建議，在秋訓參與教練團，「總教練建議我，再打也沒幾年了，要不要看看教練在做什麼，我也有興趣，就當作是實習」。

富邦悍將外野手張建銘。（記者徐正揚攝）