NBA》保羅回洛城踢鐵板 L.威廉斯砍31分率快艇奪5連勝

L.威廉斯（中）拿下31分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今作客洛杉磯快艇，明星控衛保羅（Chris Paul）回到洛城對上前東家繳出19分表現，但快艇L.威廉斯（Lou Williams）砍下全場最高的31分，終場以113：102擊敗火箭，快艇近期奪5連勝，而火箭近10場比賽則是5勝5敗。

火箭末節一度追至4分差，快艇靠L.威廉斯跳出連拿6分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）一記灌籃後，拉開至12分差，雖然保羅飆進三分，追到個位數分差，但葛瑞芬、L.威廉斯接連得分，讓比賽成定局。快艇終場以11分之差贏球。

快艇全隊有6人得分到達兩位數，L.威廉斯19投12中砍下31分外帶9助攻，葛瑞芬29分、10籃板，特奧多西奇（Milos Teodosic）12分、6助攻，T.華勒斯（Tyrone Wallace）12分，W.強森（Wesley Johnson）11分、12籃板，哈瑞爾10分。

火箭團隊也有6人得分到兩位數，但無人得分破20分。保羅19分、7助攻，E.戈登（Eric Gordon）19分，亞里札（Trevor Ariza）17分，卡培拉（Clint Capela），14分R.安德森（Ryan Anderson）12分，G.格林（Gerald Green）11分。

保羅（左）重回洛城輸球。（法新社）