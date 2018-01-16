NBA》火氣大！ 火箭、快艇球員傳休息室打架？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯快艇今以113：102擊敗休士頓火箭，但比賽中兩方球員屢次發生衝突，「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）甚至與火箭亞里札（Trevor Ariza）因互嗆遭驅逐出場，更傳出賽後有球員在休息室打架。

該場比賽雙方有多次衝突，火箭球員不滿裁判的吹判，葛瑞芬在籃下單打吃掉保羅，還小上加一，此次判決讓火箭球員不滿，之後比賽剩下最後約1分鐘，快艇板凳區球員疑似對亞里札噴垃圾話，接著葛瑞芬也說了幾句，兩人起口角衝突，裁判當下將兩人驅逐出場。

ESPN名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，根據聯盟消息來源指出，火箭球員包含哈登、亞里札（Trevor Ariza）、G.格林（Gerald Green）闖進快艇休息室，找快艇「小河流」A.瑞佛斯（Austin Rivers）理論。

沃納洛斯基指出，火箭球員也對著葛瑞芬咆嘯，之後保羅接著也帶其他火箭球員，從後門進到快艇休息室。但《休士頓紀事報》資深記者費根（Jonathan Feigen）則說，保羅確實想從後門進去，但被阻擋。

不過，ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）則在推特發文說，保羅稱這是川普式假新聞，「告訴他（記者）我在找他。」

葛瑞芬與火箭亞里札起口角衝突。（美聯社）