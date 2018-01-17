詹皓晴澳網女雙打頭陣 今日賽事預告與轉播

詹詠然與詹皓晴都將在明天出賽。（資料照，記者張嘉明攝）

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澳網第三天，台灣女將都將出賽。早上8點將由詹皓晴與搭檔絲瑞波特妮克（K.Srebotnik）打頭陣出戰羅伯森（Laura Robson）與范德維奇（Coco Vandeweghe）。隨後10點40分由謝淑薇與搭檔彭帥對陣伊里戈延（María Irigoyen）與布扎爾內斯庫（Mihaela Buzarnescu）。最後12點40分將由女雙球后詹詠然與搭檔赫拉瓦奇科娃（Andrea Hlavackova）對決中國女將韓馨蘊與梁晨。

至於男單，球王納達爾（Rafael Nadal）將在中午11點出賽、第3種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）也將在下午四點登場。女單部分，第4種子斯維托莉娜（Elina Svitolina）、前球后「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪也將出賽，喜愛網球的朋友，不要錯過轉播囉！

NBA方面，「綠衫軍」塞爾提克將坐鎮主場迎戰鵜鶘。鵜鶘明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）近況絕佳，近五場平均攻下31.8分，上一場更是在麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）攻下48分、17籃板，助球隊擊敗尼克。塞爾提克目前以34勝10敗持續穩居東部第一，近期也取得一波七連勝的佳績，此役能否抵擋鵜鶘大軍並將連勝紀錄繼續推進了？精采比賽，請球迷不要錯過了！

澳網

8:00 開始（FOX體育）

NBA例行賽

8:30 鵜鶘VS.塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台