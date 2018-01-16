人頭會員爭議 體育署強調：嚴格把關不會縱容

〔體育中心／綜合報導〕體育署積極推動人民參與各單項協會，開設網路平台，替協會招收個人會員，但近期傳出許多「人頭會員」爭議，體育署今回應，開放人民參與精神，體育署函文予各協會，在執行會員資格審查及改選期程作業，應有合理期限並顧及民眾便利性，審核作業亦得先通知申請者預繳會費並檢附身分證明文件（身分證正反面影本）把關。對於，有違反或刻意阻礙人民加入之情形，體育署不會縱容，將依法提出糾正並嚴格把關。

體育署表示，日前鐵人三項運動協會因要求新申請入會民眾，必須親自到該會繳交查驗文件乙事，造成民衆不便，而有妨礙人民加入之虞，該署經多次溝通未見改善後，已去函要求該會修正，並寬列繳費期限至少二週時間。

另，滑水協會雖表明配合國體法修法，但該會於1月6日改選作業，因未按合理程序辦理，其選舉結果將不予認定及核准。經體育署與該會溝通後，協會表示將重新補正相關程序，並配合再寬列繳費與登記參選期程，強化開放民眾參與精神。

體育署再次強調，開放人民參與，是國體法修法主要精神，建立公平公正及公開透明的體育改革機制，是體育署推動體育改革不變的目標。在尊重協會適度自主與社會期待改革的聲浪下，體育署仍將持續努力，為修法後各協會首次改選作業，嚴格把關並加強監督，如有違反常理或刻意阻礙人民加入之情事，將嚴正處理。