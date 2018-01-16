高球》TPGA年度頒獎 24歲好手王偉倫成最大贏家

台灣職業高爾夫協會（TPGA） 16日舉行年度頒獎典禮，獲獎選手林文堂（左起）、王偉倫、葉昱辰、王偉祥、楊斐皓於會後合影。（記者羅沛德攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣職業高爾夫協會（TPGA）今晚舉行年度傑出成績頒獎典禮，轉戰職業3年有成的好手王偉倫成為最大贏家，一舉贏得台巡賽年終獎金王、年度最佳球員，並獲得今年亞巡賽日本美津濃公開賽參賽資格，22歲剛轉職業的王偉祥則贏得年度新人王及ThreeBond挑戰巡迴賽的獎金王頭銜。

24歲的王偉倫2017年以190萬3987元台幣成為獎金王，並生涯首度榮膺最佳球員。他表示，2017年能稱作生涯至今最豐收的一年，各個目標幾乎都有達成。

王偉倫獲頒年度最佳球員獎及台巡賽獎金王獎。（記者羅沛德攝）

此外，王偉倫2年前贏得年度新人王及ThreeBond挑戰巡迴賽的獎金王頭銜，當時因賽事撞期，無緣親自前來領獎，此次總算能親自站上頒獎台，讓他充滿備受肯定的感覺。

22歲的王偉祥證明「早起鳥兒有蟲吃」真理，他去年改掉睡飽才去練球的習慣，如今已成為一早就會起床練球，晚間還能利用時間進行體能訓練，也讓這位去年底才退伍的阿兵哥，一舉摘下新人王、次巡賽獎金王。

王偉祥獲頒2017年台灣PGA巡迴賽最佳新人獎及挑戰巡迴賽獎金王獎。（記者羅沛德攝）

今晚頒發的TPGA技術獎項得主，遠距獎由楊斐皓以304.6碼奪獎；葉昱辰年度共打下7老鷹，榮獲老鷹獎；老將林文堂以133次博蒂，連兩年蟬聯博蒂獎，他笑說，「相當開心能蟬聯博蒂獎，但我去年只拿1座冠軍，代表我柏忌也很多。」

楊斐皓獲頒遠距獎。（記者羅沛德攝）

葉昱辰獲頒老鷹獎。（記者羅沛德攝）

林文堂獲頒博蒂獎。（記者羅沛德攝）