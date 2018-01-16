爆米花聯盟》陳麒源關鍵一擊 興富發搶下挑戰賽首勝

臺北市體育局袁守方科長與球員合照打氣（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18年爆米花棒球聯賽今（16）日於天母進行5戰3勝季後挑戰賽，由例行賽第三名的台灣電力與第二名的臺北興富發交手，爭奪挑戰例行賽冠軍合作金庫的機會，兩隊糾纏到8局下，陳麒源在滿壘時擊出帶有2分打點的二壘安打，打破平手僵局，終場興富發4：2力克台電，搶下首勝。

興富發建設廖昭雄副總勉勵球員（棒協提供）

興富發今推出林宇祥掛帥先發，主投7.2局102球只失2分，接替登板的尤士晉面對危機也力保不失分，而打擊群雖然在前兩次大好得分機會都出現雙殺打，不過在第8局突破台電投手群壓制，先靠著接連安打將中繼的范孟晨打退場，接替登板的王翔鷹面對危機卻遭到何昱德與陳麒源接連安打，其中陳麒源在一出局滿壘時貢獻2分打點的二壘安打最為關鍵。

而台電先發投手王宗豪僅先發2.2局便退場，改由投手車輪戰，李子揚、范孟晨與王翔鷹，雖然前7局都能順利化解危機，不過第8局就遭到陳麒源襲擊，敗仗記在范孟晨上。台電李盈南總教練說，今天安打雖然多，但是不夠連貫。

興富發呂明賜總教練賽後表示，今天林宇祥與尤士晉兩位投手都表現得非常出色，面對危機都能把失分降到最低，也才有第8局超前的機會，陳麒源近狀不佳，也有特地幫他加強，他也替球隊做出了貢獻。陳麒源自己則表示，上場時是一出局滿壘，就是把球往外野打，看到是安打就更興奮能延續攻勢，前陣子因為剛服完12天補充役，球感狀況不是太好，特地安排特打特守來加強自己，今天打擊的感覺就有比較順暢，希望能繼續保持下去。

陳麒源擊出2分打點二壘安打突破僵局（棒協提供）