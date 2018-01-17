NBA》最新球衣銷量排名出爐 柯瑞仍佔龍頭、字母哥竄起

2018/01/17 09:38

柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟今公布去年10月至12月的球衣銷量統計，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）仍高居第1，而希臘「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）竄上第4，也是他首度擠進銷量排行前5。

亞德托昆波近期人氣飆升，也反映在球衣銷量上，去年年初球衣銷量排名僅排在第14，而在去年球季末上升至第9，而在這次的排名中，他擠下了上季排名第4的尼克一哥波辛傑斯（Kristaps Porzingis）排名第4。

已連續兩季都排名第1的「萌神」柯瑞，在本次排名持續佔領龍頭寶座，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）及杜蘭特（Kevin Durant）則排名第2及第3。

另外七六人雙巨頭「推特王」恩比德（Joel Embiid）及西蒙斯（Ben Simmons）本季打出亮眼成績，也帶動兩人的球衣銷量提升，在本次排名分別排在第6及第8，讓七六人在球隊球衣銷量排名第3，僅次於勇士及騎士。

而本次排名跌幅最大的是本季轉戰塞爾提克的厄文（Kyrie Irving），從上季末的第5跌落至第12，在本次排名甚至排在「球哥」波爾（Lonzo Ball）之後。

去年底個人球衣銷量統計前5名

1.柯瑞

2.詹姆斯

3.杜蘭特

4.亞德托昆波

5.波辛傑斯

去年底球隊球衣銷量統計前5名

1.勇士

2.騎士

3.七六人

4.湖人

5.尼克

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，法新社）

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