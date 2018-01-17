MLB》洋基如何避豪華稅簽達比修？ 紐媒建議交易這兩人

達比修有。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基除了透過交易換來國家聯盟MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）外，也想補強先發投手，日籍強投達比修有就是洋基鎖定的目標之一。根據《紐約每日新聞》報導，若洋基要簽下達比修有，可以嘗試交易高薪外野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）、以及新秀佛雷瑟（Clint Frazier），讓團隊薪資更加彈性。

《紐約每日新聞》報導，艾斯柏瑞還剩下3年6800萬美元的合約，巨人隊仍需要外野手，若巨人能負擔約3600萬至3900萬美元的艾斯柏瑞合約薪水，洋基能用他加上新秀佛雷瑟（Clint Frazier），嘗試換來巨人二壘手佩尼克（Joe Panik），讓洋基能將團隊薪資控制在豪華稅門檻內的1.97億美元。不過這前提是要艾斯柏瑞放棄不可交易條款。

該文提到，佩尼克可直接擔任球隊的二壘手，這讓洋基不用在新球季找新秀擔任二、三壘守備，可讓像是潛力新秀托瑞斯（Gleyber Torres）暫時去守三壘。

現年27歲的佩尼克上季有10轟、53分打點，打擊率0.288，他是2014年巨人奪冠的成員。該媒分析，洋基球場有利左打的佩尼克，而且他今年的薪水才345萬美元，假設巨人願意吃下艾斯柏瑞每年1200萬美元至1300萬美元，這可讓洋基清出1000萬美元的薪資空間。

《紐約每日新聞》也指出，由於巨人農場疲弱，巨人會想簽像是肯恩（Lorenzo Cain）這種自由球員，但這比交易換來艾斯柏瑞、佛雷瑟的成本還要高。

該媒指出，洋基也能交易外野手賈納（Brett Gardner）、後援投手羅伯森（David Robertson），但兩人被認為是2018年洋基奪冠的關鍵，因此這交易沒有意義。

艾斯柏瑞。（資料照，法新社）

佛雷瑟。（資料照，今日美國）

佩尼克。（資料照，美聯社）