中職》曾教出塞揚名投 兄弟新投手教練資歷驚人

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟教練團大改組，除了打擊教練普力斯（Jim Presley）的大聯盟資歷嚇壞球迷，投手教練伯納（Scott Budner）來歷也不小，曾教出塞揚名投「國王」赫南德茲（Félix Hernández），棒球生涯擔任投教超過15年。

伯納在1977年加盟巨人，在小聯盟打拚5季沒能上大聯盟，留39勝39敗、防禦率3.48的成績，但退休的他協助許多人上大聯盟，1988-1990年先在傑克森維爾大學擔任投手教練，隨即轉戰小聯盟，累積長達14年的資歷。

其中，柏納擔任水手小聯盟教練時期就曾見證「國王」的崛起，赫南德茲當時已有水手繼A-Rod後最令人期待新秀的稱號，不過常在投手丘控制不了情緒，但柏納不改變子弟兵，反而認為「強大的競爭意識」就是他最好的本錢。

「這是為何喬丹（Michael Jordan）比任何人好上許多，他也有不可思議的天賦，但其實每個人都有，只是喬丹比誰都更想贏，於是他宰制了賽場，Felix（國王）也是如此，結合所有你想尋找的天賦，而且想要擊垮你，這是好事。」柏納當時說道。

赫南德茲的天賦果真如願在大聯盟展現，2010年更獲得美聯塞揚獎，成為水手隊史最重要的球星之一，而柏納也曾於2007年獲得水手球員發展部年度最佳工作人員的殊榮。

除了小聯盟執教經驗，柏納也曾於2008年加入一家經紀公司，和塞揚名投薩巴海根（Bret Saberhagen）一同為公司尋找潛力投手，直到2016年又回歸小聯盟執教，去年更在3A擔任投手教練，資歷相當深厚。

柏納執教經歷

1988-1990 傑克森維爾大學 投教

1991 運動家1A 投教

1992 運動家1A+ 投教

2000 水手1A+ 投教

2001 水手1A 投教

2002 水手1A+ 投教

2003 水手1A+ 投教

2004 水手2A 投教

2005 水手1A+ 投教

2006 水手1A+ 投教

2007 水手1A+ 投教

2008 水手2A 投教

2016 天使2A 投教

2017 馬林魚3A 投教

中信兄弟投手教練伯納。（中信兄弟提供）