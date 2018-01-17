MLB》基特連這也要拆？ 馬林魚想移除全壘打造景（影音）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇球星基特（Derek Jeter）和紐約資本家謝爾曼（Bruce Sherman）的團隊接手馬林魚後，季後將主力球星清倉大拍賣，引來球迷不滿，如今馬林魚還想拆掉外野的全壘打藝術造景雕像。

馬林魚中、左外野的全壘打藝術造景雕像，只要主場球員敲全壘打，雕像底部的馬林魚就會跑出來，而該造景藝術也會噴水，形成該球場的一項特色。

《邁阿密先鋒報》報導，基特與邁阿密達德（Miami-Dade）郡長希曼尼斯（Carlos A. Gimenez）會面，希望能把這個全壘打造景雕像拆除。因為該造景藝術是屬於達德郡的財產，當初興建球場時，達德郡就要求有一部分比例是公共藝術建設。

達德郡文化局長史普林（Michael Spring）就說，這東西是不可移除的，它是專門設計給為馬林魚球場，並且是永久性放置在那。不過，史普林也表示，這藝術造景還有水、電等等，「任何事情都是有可能的，但要移除它相當複雜，我想讓市長知道這事情的複雜性。」

希曼尼斯則說，他不認為所有人都很著迷這個藝術造景，「我就不是粉絲，我們會看看怎麼解決。」他認為這是一個難看的東西，「我只是不喜歡它，我從一開始就不喜歡它。」

馬林魚想拆掉外野的全壘打藝術造景雕像。（資料照，路透）

馬林魚想拆掉外野的全壘打藝術造景雕像。（資料照，歐新社）