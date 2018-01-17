MLB》一朗若沒人要 經紀人鬆口下一步

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗在大聯盟苦尋新東家，由於還沒有進展，經紀人柏格斯（John Boggs）透露，如果一朗沒辦法繼續在大聯盟打球，可能會回到職業生涯起點：日本。

「我真的不喜歡這樣想（回日本），」伯格斯說，「每一天我都抱持著希望，認為總會有人了解到他對任何球團都是很棒的資產。」他透露，先前跟水手、教士有些對話，但都沒有後續發展。

一朗將是替補外野手和代打人選，但自由市場還有許多外野手待售，像是馬丁尼茲（J.D. Martinez）、肯恩（Lorenzo Cain）、岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）等等，都是有長打能力的外野手，這讓柏格斯推銷一朗時有點傷腦筋。

伯格斯是在2014年成為一朗經紀人，當時他離開洋基成為自由球員，起初也是很難找到新東家，於是決定若無大聯盟球隊報價，他就回歸歐力士，最後馬林魚簽下他，一朗也在2016年達成大聯盟生涯3000安。

伯格斯說，「他敲出3000安後，我意識到他一直跟我說的，這無關乎締造紀錄等等，而是繼續打下去，他真的很愛棒球。」

雖然鬆口沒合約就回日本，伯格斯還沒有放棄希望，持續幫一朗找尋新東家，並透露有6支球隊告訴他再聯繫，將堅持到被打槍為止。

鈴木一朗苦尋新東家。（美聯社）