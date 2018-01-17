NBA》富尼耶飆生涯新高32分 魔術擊敗灰狼止7連敗

富尼耶。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕魔術今主場迎戰灰狼的比賽，靠著富尼耶（Evan Fournier）單場投進6球3分球，攻下生涯新高32分帶領下，終場以108：102擊敗灰狼，中止近期7連敗同時也中斷灰狼5連勝。

今日比賽，雙方在上半場就打出火氣，魔術艾弗拉羅（Arron Afflalo）及灰狼別利查（Nemanja Bjelica）在次節就雙雙被驅逐出場。灰狼中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）半場就繳出12分9籃板的成績，不過魔術富尼耶也貢獻12分，半場打完灰狼以48：47領先。

易籃後富尼耶開始接管比賽，單節攻下15分，不過灰狼主力前鋒吉布森（Taj Gibson）單節也貢獻10分，3節打完灰狼以75：73取得2分領先。

比賽進入關鍵第4節，雙方比分呈現拉鋸狀態，魔術靠著海佐尼亞（Mario Hezonja）連續命中2顆3分球將比分逆轉，不過灰狼一哥J.巴特勒（Jimmy Butler）連續跳投命中將分數緊咬，進入讀秒階段，魔術中鋒畢勇伯（Bismack Biyombo）在接獲富尼耶妙傳，完成一次致勝3分打，將比分拉開至8分差，雖然從重播畫面看有走步嫌疑，不過並未響哨，終場魔術以108：102擊敗灰狼。

魔術富尼耶攻下生涯新高32分，畢勇伯繳出10分16籃板雙十成績，替補控衛奧古斯丁（D.J. Augustin）也有18分6籃板6助攻。

灰狼一哥J.巴特勒展現全能身手，拿下28分7籃板4助攻5抄截2火鍋，湯斯則繳出15分12籃板3火鍋，在聯盟雙十榜以38次排名第1。

J.巴特勒。（美聯社）