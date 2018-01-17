MLB》馬林魚清倉大拍賣 耶利奇經紀人：關係已破裂

耶利奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚季後大清倉，交易掉國聯MVP史坦頓（Giancarlo Stanton）、歐蘇納（Marcell Ozuna）、高登（Dee Gordon）等人，節省薪資空間，引來球迷、自家球員不滿。明星外野手耶利奇（Christian Yelich）經紀人隆戈（Joe Longo）表示，球員與球團之間的關係已經破裂，他尊重馬林魚的重建計畫，但耶利奇不應該包含在內。

ESPN報導，隆戈表示，「他們有一個計畫，我對此尊重，但這不應該包含職業生涯處於現在這個時間點的耶利奇，他目前是在生涯的巔峰期，讓他成為單季百敗球隊的一份子，這不是我們想看到的事情。」

隆戈坦言，「球員與球隊之間的關係已經破裂，無法挽回。」他說，新團隊要找新成員向前看，但耶利奇需要贏球機會的地方，來延續他的職業生涯，現在重點就是贏球。

隆戈表示，「耶利奇很喜歡邁阿密，也很愛這些球迷，他在這有很好的回憶，對於目前這狀況，耶利奇也感到抱歉。但我認為他去春訓報到，而且還要將他留在這，對雙方來說都很不舒服。」

ESPN指出，根據消息指出，馬林魚球團總裁希爾（Michael Hill）最近幾週與多支球隊談論交易，包含勇士、藍鳥、道奇、天使、教士、響尾蛇、費城人。

耶利奇上季繳出18轟、81分打點、16盜、打擊率0.282，2016年入選明星賽，他在2015年與馬林魚簽7年4957萬美元的延長合約，目前還剩下4年約。

隆戈表示，「當初簽約情況完全不同，他們是為了贏球而打造的球隊，這也是耶利奇想要的，現在則完全改變了。每一個交易的球員都是他在場上的好朋友，他知道這是生意，看到這些富有天賦的人離開，他感到震驚和傷心。」

基特。（資料照，美聯社）

