澳網》15歲烏克蘭少女 爆冷晉級女單32強

年僅15歲的烏克蘭選手柯絲堤雅克，闖進女單第三輪。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單次輪，年僅15歲的烏克蘭選手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）再度上演驚奇，直落二擊敗地主選手蘿格絲卡（Olivia Rogowska），晉級第三輪。

目前世界女子單打第522名的柯絲堤雅克，在首輪花57分鐘，以兩個6：2，爆冷擊敗大會第8種子、世界女單排名第27的中國好手彭帥。

柯絲堤雅克今天面對女單排名162的蘿格絲卡，耗時1小時29分，以6：3、7：5獲勝，闖進澳網女單第三輪。

根據BBC指出，柯絲堤雅克成為自1997年美國公開賽的克羅埃西亞好手盧西琪（Mirjana Lucic-Baroni）以來，最年輕打進大滿貫第三輪的選手；而她也成為自1996年的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）後，打進澳網第三輪最年輕的球員。

柯絲堤雅克賽後表示，「今天在球場我感覺很糟，因為天氣太熱，但我還是撐完了。」

另外，大會第4種子烏克蘭絲薇托莉娜（Elina Svitolina）以4：6、6：2、6：1擊敗捷克絲尼可娃（Katerina Siniakova），闖進第三輪。她將對上同胞柯絲堤雅克。

年僅15歲的烏克蘭選手柯絲堤雅克，闖進女單第三輪。（歐新社）

年僅15歲的烏克蘭選手柯絲堤雅克。（路透）



年僅15歲的烏克蘭選手柯絲堤雅克。（路透）

大會第4種子烏克蘭絲薇托莉娜。（歐新社）