網球》W力挺W！台北W飯店再度贊助WTA臺灣女網賽

甜點主廚何玉梅特地把傳統爆米香製成俏皮網球形狀。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕有朋自遠方來，不亦樂乎。台北W飯店今年再度贊助WTA臺灣女網公開賽，為參賽選手們準備道地寶島美食和頂級客房，讓來自世界各國的職業名將享受優質服務。

台北W飯店美籍行政主廚馬喬許 （Joshua Marshall） ，曾在高中時期擔任美式足球選手，汲取去年參賽選手建議，重新設計賽事期間菜單，此次「活力客房餐點」包括韓式水波雞胸、清蒸太平洋鱈魚，以及能量果汁和水果思慕昔；「球員餐廳」菜色則有現煮義大利麵、生鮮沙拉吧、香蒜烤雞胸、巴西里與時蘿風味挪威鮭魚、舒肥豬里肌、韓式烤牛肉、各式湯品和麵包等，每日餐點選擇多達30種。

甜點主廚何玉梅特地把傳統爆米香製成俏皮網球形狀，並以在地食材製成大湖草莓酥、關廟土鳳梨酥和阿里山烏龍茶馬卡龍，放入W活力隨行杯內，讓選手打開房門，就能感受獨具特色的服務與熱情。

行政副主廚許政堂也推出兩道台式美饌，讓國內外好手們嚐鮮，「三寶牛肉麵」是經過三天熬煮湯頭，放上川燙美國Black等級和牛翼板肉片、美國牛腱心和澳洲牛筋；另道「阿嬤的鴨肝滷肉飯」，則選用台灣黑毛豬腹滷製而成，淋上熱騰騰台梗九號米飯，放上煎至焦香的加拿大鴨肝和密製滷蛋，讓選手們享受在地好滋味。

台北W飯店今年繼續贊助台灣女將李亞軒，提供年度FIT健身中心無限使用及免費住房；至於本屆WTA選手之夜，1月29日將在WOOBAR及the kitchen table西餐廳舉行，由W飯店首席調酒師李光曜設計二款WTA主題調飲，都以網球綠色為發想，搭配網球馬卡龍增添趣味。

台北W飯店設計二款WTA主題調飲，都以網球綠色為發想，搭配網球馬卡龍增添趣味。（記者梁偉銘攝）

在地食材製成大湖草莓酥、關廟土鳳梨酥和阿里山烏龍茶馬卡龍。（記者梁偉銘攝）

「三寶牛肉麵」是經過三天熬煮湯頭，放上川燙美國Black等級和牛翼板肉片、美國牛腱心和澳洲牛筋。（記者梁偉銘攝）

「阿嬤的鴨肝滷肉飯」讓選手們享受在地好滋味。（記者梁偉銘攝）

台北W飯店美籍行政主廚馬喬許汲取去年參賽選手建議，重新設計賽事期間菜單。（記者梁偉銘攝）

台北W飯店再度贊助WTA臺灣女網公開賽，為參賽選手準備道地寶島美食和頂級客房。（記者梁偉銘攝）