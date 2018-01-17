高球》太平洋高爾夫聯盟 頒獎給台巡賽獎金王、獎金后

太平洋聯盟總經理廖國智（左2）頒獎給TLPGA獎金后李旻（左1）、TPGA獎金王王偉倫和ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王王偉祥。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／新北報導〕太平洋高爾夫聯盟連續兩年贊助男、女職業高爾夫台巡賽獎金王和獎金后獎項，今天在老淡水球場舉行頒典禮，2017年TLPGA獎金后李旻、TPGA獎金王王偉倫和ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王王偉祥，今天都出席領獎。

李旻在2017年女子台巡賽，靠著年初奪下日立慈善盃女子菁英賽冠軍，高居獎金榜首到年底，首度獲得這項榮耀50萬元獎金。

李旻表示，一路走來深受許多人的照顧和協助，這筆錢她將回饋給母校桃園楊明國中和台北市立大學，具體的方式她會詳加研究後捐出。

王偉倫曾在2015年獲得ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王，可惜那時太平洋聯盟還未開始贊助TPGA獎項。不過，經週兩年努力，他已在TPGA巡迴賽拿到獎金王，他會珍惜這個成果，把握住機會，今年在亞巡賽好好努力，太平洋聯盟提供的70萬元獎金，將是他出國比賽的經費。

王偉祥則是去年在ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽，獲得獎金王。30萬元獎金是他挑戰中巡賽的部分費用來源，他也對王偉倫喊話：「王偉倫，今年台巡賽我來了！」

太平洋聯盟總經理廖國智在頒獎時表示，他也是職業選手出身，對於台灣高爾夫的發展願意貢獻一份的力量，目前提供3個巡迴賽的獎金王、獎金后的獎勵，未來條件成熟，希望巡迴賽裡年度的其他技術獎項也能提供贊助，鼓勵更多年輕選手發揮所長。