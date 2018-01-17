中超》外國巨星撈14億只進4球 離隊1句話氣炸中國球迷

〔體育中心／綜合報導〕中超上海申花去年傳以4000萬歐元（約14億台幣）挖角阿根廷球星特維斯（Carlos Tevez），未料他適應不良，僅出賽20場，本月回歸阿根廷甲級聯賽的他，受訪表示自己是在中國度假7個月，讓中國網友氣炸，痛批他是「史上最垃圾的外援」。

2016年12月，上海申花簽來特維斯，合約總值傳聞花費4000萬歐元，還付給特維斯母隊1100萬歐元（約4億台幣）的轉會費，去年，特維斯僅代表上海出賽20場，進4球，上海受不了，今年1月宣布解約，也讓特維斯有機會回歸老東家博卡青年隊。

特維斯近日表示，他剛到中國時就想回家，形容自己是在中國度假7個月，「所以我剛跟中國球隊簽約時就有附帶回歸博卡的條款，因為我知道我會回來。」

中國球迷痛批他曾在球場上半分鐘站在原地不動，養傷期間還帶家人去迪士尼等等，特維斯坦言接受這些批評，「我在球場上確實有點不知所措，我也知道有人對我很火，但這是正常的，因為我沒有達到要求。」

特維斯開心回到老東家，中國媒體和球迷卻都超級不爽。《網易體育》指出，特維斯拿世界第一的年薪，卻只進4球，平均每球要價1000萬歐元，「這是鴉片戰爭以來中國方面受到的一次巨大經濟損失。」

廣大中國網友也紛紛留言，「申花歷史上最垃圾的外援，沒有之一」、「……能不能找黑社會打斷他一條腿」、「能上告國際刑警組織特維斯國際欺詐麽？」、「一早就不想踢了，來中國賺錢養老」

特維斯曾20多秒原地不動引發中國球迷關注：