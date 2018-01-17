TGS18》電競高峰會論壇再起 首度開放玩家入場

「亞太遊戲高峰會」將在本月25及26日登場。（取自亞太遊戲高峰會網頁）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2018台北國際電玩展即將於本月25日至29日於台北世貿一館盛大登場，而由台北市電腦公會主辦的「亞太遊戲高峰會」論壇也同步展開，主題橫跨電子競技、VR/AR、市場趨勢、遊戲開發與營運行銷等五領域，提供最前線的產業資訊，講師群更包括Mineski、Riot Games、TESL與JFI Games等在電競領域傑出表現的企業；今年更首度規劃「玩家場次」，開放有志加入遊戲產業的玩家入場。

官方指出，今年邀請到在東南亞擁有百家網吧，擅長培養戰隊與舉辦賽事的菲律賓知名俱樂部Mineski；每月玩家數量超過1億人、紅遍全球的《英雄聯盟》研發商Riot Games；積極推動台灣電競產業，與國內外各大品牌合作，協助選手邁向國際的台灣電子競技聯盟（TESL），以及致力於開發AR電競遊戲的JFI Games（競鋒國際）一同分享產業的未來趨勢。

高峰會今年特別規劃「電競生態圈高峰論壇」，邀請到中華民國電子競技運動協會、《英雄聯盟》遊戲開發商Riot Games、職業電競隊伍閃電狼、以及臺北城市科技大學等各界代表共同與談，並由Yahoo奇摩電競頻道擔任主持，透過產官學交流的過程，期望能夠激盪出更多產業發展的機會。

亞太遊戲高峰會議程表。（取自亞太遊戲高峰會網頁）

亞太遊戲高峰會議程表。（取自亞太遊戲高峰會網頁）

亞太遊戲高峰會議程表。（取自亞太遊戲高峰會網頁）