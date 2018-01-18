謝淑薇女單強碰前世界球后 今日賽事預告與轉播

謝淑薇挑戰西班牙第3種子穆古魯莎。（資料照，路透社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第四天，台灣女將謝淑薇昨驚險晉級女單64強後，將在今早9時15分強碰坐擁雙料大滿貫后冠的西班牙第3種子穆古魯莎（Garbine Muguruza），喜愛網球的球迷們，千萬不要錯過這場硬戰了！

此外女單方面，球后哈勒普（Simona Halep）於下午4點登場，將面對被譽為莎拉波娃（Maria Sharapova）接班人的布莎兒（Eugenie Bouchard）；男單部份，「費爸」費德爾（Roger Federer）將遭遇27歲的德國選手施特魯夫（Jan-Lennard Struff）。

NBA例行賽部份，熱火近況火燙，近10場比賽拿下8場暫居東部第4，今天交手公鹿將面對前役砍下生涯首度「雙20」的「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），兩隊會擦出什火花呢？

湖人做客雷霆的比賽，「球哥」波爾（Lonzo Ball）因左膝痠痛持續高掛免戰牌，英葛蘭（Brandon Ingram）有望今天回歸；「CPR連線」近期表現不俗，2連勝的雷霆能否在主場延續氣勢呢？

公牛「灌籃王」拉文（Zach LaVine）歸隊兩場比賽分別拿下14、18分，公牛都贏球，今天將在主場迎戰強敵勇士，公牛能保住連勝嗎？

澳網

08:00 開始 FOX體育

NBA例行賽

09:00 熱火@公鹿 緯來體育

09:00 湖人@雷霆 愛爾達體育1台

09:00 勇士@公牛 ELEVEN SPORTS 1台