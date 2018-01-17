體改》保障舊勢力？體改聯直指協會章程兩大問題

〔體育中心／綜合報導〕新版國體法於今年8月底通過，體育署積極推動人民參與各單項協會，總共湧進17萬4596民眾報名，利用網路平台參與全面改選，但近期卻傳出諸多爭議，長期關注體改的「體育改革聯會」今日分析體育協會章程，痛批15個協會章程利用灌人頭、鑽章程漏洞，保障舊勢力、奧步盡出。

體育改革聯會今天在粉絲專頁貼文指出，民進黨立委昨才召開記者會，痛罵體育署態度消極、對協會護航放水，並要求體育署一月底前交出施行細則。沒想到在同一天，排協最新公布的章程，就集合了立委痛批的各種奧步弊端，加總之前已經公布的其他協會章程，也是問題百出。

民進黨立委吳思瑤（左起）、蘇巧慧、黃國書、張廖萬堅、何欣純、許智傑等人16日舉行「協會改選花招百出，公開透明才是解方」記者會，要求體育署儘速公告國體法施行細則，杜絕協會改選花招。（記者廖振輝攝）

體改聯整理目前體育署網站已公布的所有協會章程（含草案）中，其中明顯違反國體法精神的15個協會章程，有兩大重點問題。第一點就是團體/個人理事席次不按得票比例分配、直接定數字，穩固協會舊勢力地方樁腳，另外則是利用選舉方式採用「全額連記法」，意圖阻擋參與改革的新勢力。

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