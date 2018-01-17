LOL》HKE老闆鍾培生評LMS春季賽：HKA第一、MAD TEAM墊底

鍾培生評LMS春季賽戰力排名。（取自EXP.GG）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽即將於20日展開，網路媒體《EXP.GG》也訪問到HKESports老闆鍾培生，請他分析春季賽八支隊伍戰力排名，鍾旗下擁有香港態度HKA戰隊，自然將其排在第一、隨後依序為ahq、J Team、閃電狼、M17、G-Rex、Team Afro與MAD TEAM。

鍾培生評LMS春季賽戰力排名。（取自EXP.GG）

鍾培生指出，HKA有著全LMS最強教練、更保有世界賽大部分陣容，新加入的Gear及Chawy填補了M1ssion離去位置，若兩人能打出百分百實力，加上上路Riris和下路發揮應有實力，HKA將會是LMS唯一一隊三線都相當頂級隊伍，「相信HKA會是打入決賽大熱門」。

談到ahq，鍾培生指出，雖然本季少了小夜夜及西門，但上路補進M1ssion和Ziv良性競爭，聽聞中路WAKO在團練表現強勁，能否在LMS賽事保持穩定是個問題，但問題在於打野位Mountain，「圈內人認為Mountain是一名較難控制的選手，若新教練Domo能成功控制Mountain，ahq將可與以前一樣發揮」。

被排到第三名的J Team，鍾培生認為，JT屬全台班，溝通不成問題，而FoFo是世界級中路，下路換了輔助後的雙人組相當強勁，如果新加入的小V有如大家所稱強勁CALL的能力，JT將會是季前最強的隊伍。

奪下LMS多次冠軍的閃電狼被鍾培生排在第四名，他指出，MMD沒有大家想像中那麼差，只是隊友太強，令MMD看起來較弱，但仍是LMS前段班的上路選手，「它們亦補上一名韓國上路與MMD良性競爭」；鍾也提到明星輔助蛇蛇，認為如果閃電狼要像過往一樣主宰賽場，蛇蛇的CALL要再做調整，若調整得宜一定有贏下冠軍的競爭力。

隨後是第五名的M17，鍾培生指出，雖然M17保持原班人馬，但少了點熱忱，而且他也聽說有些選手沉迷夜生活，補進兩名韓援，相信實力與上季差不多，大約是第五到第六名。

第六名是G-Rex，鍾培生認為，雖然補進兩名實力很強的韓援，但問題出在不懂中文，溝通會成問題，而且主CALL的小V也走了，儘管為了彌補語言障礙找來精通四國語言的打野選手，但「要贏比賽在於精通打英雄聯盟」。他也透露G-Rex還將補進上季在LSPL的打野選手Baybay，也期待B/P很強的總教練Toyz能拾回狀態，繼續為觀眾帶來精采表現。

第七與第八分別為Team Afro與MAD TEAM，鍾培生認為Team Afro問題會出在溝通，三名韓援不懂中文，而成績沒有特別突出，另外三位台港澳選手實力同樣未達獨當一面程度；至於MAD TEAM前身ahq二隊曾在升降賽輸給LMS末段班華義SPIDER，新補強他也不是很看好，離開ahq的教練綠茶也要下更多苦功才能證明自己是好後勤。