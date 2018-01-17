爆米花聯盟》林家慶單場4安 興富發轟垮台電聽牌

林家慶單場4安手感火燙。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017-18年爆米花棒球聯賽今（17）日持續於天母進行季後挑戰賽，賽前先搶一勝的臺北興富發氣勢銳不可擋，第五局靠著楊家維二壘安打進帳5分大局拉開差距，雖然台電最後兩局追回3分，可惜功虧一簣，終場興富發以8：5擊敗台電，拿下挑戰賽二連勝，距離冠軍戰僅差一步之遙。

興富發呂明杰先發6局用掉偏高的105顆球，不過僅被擊出3支安打失2分，一直到七局下連續兩個保送後才退場，不過接力登板的林蔚諭順利化解危機，雖然林蔚諭在第八局被連續三支安打攻佔滿壘，但興富發不敢大意隨即更換尤士晉登板，僅讓台電靠著兩支高飛犧牲打追回2分，幫助球隊保持領先優勢。

最後蘇俊榮九局登板，雖然被陳偉志臨去秋波敲出一發陽春彈，不過還是穩穩地抓下三個出局數，也確保興富發以3分差擊敗台電，率先聽牌，距離冠軍戰只差一勝。

反觀臺灣電力先發投手林鋅杰今日狀況不佳，第五局留下1人出局滿壘的危機就被換下場，接替登板的林冠翰未能止住失血，先是保送讓興富發再下一城，加上楊家維適時二壘安打，讓林鋅杰留下的跑者通通回來得分，也讓興富發擴大領先優勢，單局攻下5分大局拉開比數，總計林鋅杰先發4.1局痛失8分。

林冠翰雖然隨即回穩，不過興富發靠著幾次精采守備也讓臺電無力拉近比數，雖然台電第八局無人出局滿壘大好得分機會，可惜總缺臨門一腳，僅靠著李育全與蔡智榆兩支高飛犧牲打追回2分，第九局陳偉志雖然擊出左外野方向全壘打，可惜為時已晚，終場就讓興富發帶走比賽勝利。

興富發賽後慶祝勝利。（棒協提供）

興富發呂明賜總教練賽後表示：「今天全隊的打擊表現得很好，特別是林家慶單場4支安打表現最為出色，先發投手呂明杰雖然因為保送導致用球數過多，不過只讓台電擊出三支安打，將危機降到最低，也是值得勉勵。」

而呂明杰則說：「對於今天自己的控球很不滿意，拿下勝投是運氣好，都是靠著隊友在打擊與守備上幫忙，特別是中外野手吳界煌真的幫了很大的忙，未來還是要再繼續去加強自己的控球。」

呂明杰先發取勝感謝隊友火力相挺。（棒協提供）