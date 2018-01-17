MLB》陳偉殷返美備戰新球季 有信心重返先發輪值（影音）

〔記者吳清正／桃園報導〕馬林魚隊投手陳偉殷今晚搭機返美，準備開始備戰新球季，陳偉殷表示，只要身體保持健康，就有信心可以重返先發輪值。

陳偉殷去年因為手肘輕撕裂傷，在傷兵名單待了大半個球季，雖然在球季最後1個月復出，但只中繼投了幾場又被總教練馬丁利要求提前關機。日前馬林魚隊官網預測新球季的先發輪值，並沒有把陳偉殷列進去。

馬林魚隊投手陳偉殷今晚搭機返美，送機球迷熱情歡迎。（記者朱沛雄攝）

陳偉殷表示，其實他不會太在意這些事，因為自己的狀況自己最清楚，只要身體能夠保持健康，就有信心重返先發輪值，而回到台灣的這段時間，持續進行自主訓練，特別加強重量訓練和身體平衡感，目前包括軟柔度都很好，沒有什麼好擔心的。

陳偉殷昨天上午還進行訓練，他表示，傳接球已經拉開到75英尺左右，整個進度都照預定走，回到美國後將先到經紀公司的訓練中心繼續加強，趕上1個月後開始的春訓沒問題。

馬林魚隊投手陳偉殷今晚搭機返美。（記者朱沛雄攝）

馬林魚隊去年底經營權易手，由前洋基隊基特的團隊接手。陳偉殷表示，經營層換人對他來講並不會有適應的問題，當初從金鶯隊到馬林魚隊也沒有什麼問題，只不過鈴木一朗、史坦頓和歐蘇納等主力球員都走了，這方面可能還比較難適應。

今天有上百名球迷來送機，陳偉殷準備了福袋送給前25名球迷，排第1位的黃同學中午12點就從台中出發，在機場守候7個小時，讓陳偉殷相當感動。

上百名球迷來送機，讓殷仔很感動。（記者朱沛雄攝）

陳偉殷與小球迷互動。（記者朱沛雄攝）

陳偉殷熱情抱起小球迷與送機的球迷一同合影。（記者朱沛雄攝）