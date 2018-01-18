日職》360轟強打沒人要 村田修一不排除打獨盟

〔體育中心／綜合報導〕日職生涯累積360轟的37歲老將村田修一，去年季後被讀賣巨人宣布戰力外，至今仍找不到新東家，他不排除到獨立聯盟打球，延續他的棒球生涯。

村田修一上季巨人繳出14轟、58分打點、打擊率0.262。他在日職一軍征戰15年，累積1865支安打、360轟、1123分打點，平均打擊率0.269，距離生涯2000安剩下135安。

《每日新聞》報導，村田修一坦言，沒想過會被球團釋出，原本想說就算被大幅減薪也能接受，他明白球團的方針是年輕化，「整個球界來說，（像是廣島）著重年輕選手養成的球隊，在戰績上較好也是事實，巨人也搭上這波潮流。」

被問到若沒有日職球團提出合約，會考慮轉往獨立聯盟？村田修一表示，當然希望能在日職打球，但在獨聯打球也是棒球，看球隊有沒有需要他，他認為，「若以日職為目標的獨聯年輕選手，看到我的表現後，說不定會有些啟發。」

村田修一表示，以前從未想過會被釋出，他在日職打拚15年，未來也可能會以當教練為目標，學習如何指導選手。他也說，2000安目標不是一切，過去打拚累積下來的成績，沒人會否定。

村田修一。（圖片取自讀賣巨人官方粉絲團）

村田修一。（圖片取自讀賣巨人官方粉絲團）