MLB》 一朗的下一站？ 日媒爆：有機會去巨人

鈴木一朗。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕44歲日籍老將鈴木一朗去年被馬林魚釋出後，至今仍找不到新東家，讓他考慮回日本打球。但日本媒體《Daily》報導，位在美國西岸的舊金山巨人，因外野選手層薄弱，有可能會找鈴木一朗。

《Daily》報導，根據相關人士指出，巨人季後把補強重點放在外野，先前已經換來海盜球星麥卡琴（Andrew McCutchen），目前正缺中外野手，對於近年來都擔任第4號外野手、也沒有受過大傷的鈴木一朗來說，可能會是最適合的球隊。

但該媒也指出，目前自由市場交易進展龜速，像是重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）、肯恩（Lorenzo Cain）等人都還沒有簽約，這也會影響鈴木一朗的簽約進度。

另外，若鈴木一朗在大聯盟找不到新東家，他的經紀人柏格斯（John Boggs）已透露，可能會回日本打球，日媒則紛紛推測是回老東家歐力士。

鈴木一朗去年出賽136場，繳出3轟、20分打點、打擊率0.255成績，上壘率0.318，長打率0.332，整體攻擊指數（OPS）為0.649。他生涯在大聯盟打滾17年，累積3080支安打、117轟、780分打點、509次盜壘、平均打擊率0.312。

鈴木一朗。（資料照，今日美國）