澳網》莎娃直落二復仇 闖進32強

俄羅斯前世界球后莎拉波娃。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕澳網女子單打第二輪，俄羅斯前世界球后莎拉波娃（Maria Sharapova）今天以直落二、耗時1小時20分，擊敗拉脫維亞好手塞娃絲圖娃（Anastasija Sevastova），晉級女單第三輪。

莎拉波娃去年在美網16強不敵塞娃絲圖娃，她今天開賽打得強勢，前3個發球局1分未失，還破了對手兩個發球局，以6：1拿下首盤；第二盤雙方互破發球局，戰至搶七，莎拉波娃以7（7）：6（4）贏球，打敗大會第14種子塞娃絲圖娃，闖進32強。

全場數據方面，莎拉波娃全場有4記愛司球（Aces），但有4次雙發失誤，一發得分率為82％，二發得分率為46％，6次破發機會破了對手5次；塞娃絲圖娃全場則有1記愛司球（Aces）、1次雙發失誤，但她的一發得分率為62％，二發得分率為30％。

過去莎拉波娃曾在2008年奪得澳網女單冠軍，2007年、2012年，2015年則是拿到亞軍，2016年打進8強， 但因在該年澳網賽前的藥檢中被驗出禁藥，遭到禁賽15個月，直到去年4月才復出。

俄羅斯前世界球后莎拉波娃。（美聯社）



俄羅斯前世界球后莎拉波娃晉級女單第三輪。（法新社）



俄羅斯前世界球后莎拉波娃。（歐新社）



拉脫維亞好手塞娃絲圖娃。（路透）